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حظك اليوم برج الحمل السبت 12 مارس

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حظك اليوم برج الحمل السبت 12 مارس حظك اليوم برج الحمل السبت 12 مارس

برج الحمل على الصعيد المهنى..
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حاول أن تتوخى الحذر من أعداءك فى العمل، وتجنبهم قدر الإمكان، وقم بعملك على أكمل وجه، وتجنب الأخطاء قدر الإمكان، كى لا تترك لهم ثغرة، يدخلون إليك من خلالها.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..
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الحياة أقصر من أن تضيعها فى التردد، والصمت، والكتمان، فإن شعرت أنك تحب شخصاً ما، قم بالإفصاح عن مشاعرك، فلا شىء يحتمل الانتظار، خاصة إن كانت مشاعرك.

برج الحمل على الصعيد الصحى..
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لصحتك عليك حق كبير، لذا قم بالاهتمام بها كما تهتم بباقى جوانب حياتك، تفاصيل صغيرة، وعادات بسيطة إن قمت بها، ستجد تغييراً كبيراً وملحوظاً فى صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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الحياة تحتاج إلى بعض التغيير فلا تستسلم للروتين لأنه قد يصيبك بالاكتئاب، غير طريق ذهابك للعمل، قم بتغيير المطاعم التى تأكل منها، تفاصيل بسيطة إن غيرتها، ستشعر بفارق كبير.

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مصر 365

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