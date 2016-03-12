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حظك اليوم برج القوس السبت 12 مارس

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حظك اليوم برج القوس السبت 12 مارس حظك اليوم برج القوس السبت 12 مارس

برج القوس على الصعيد المهنى..
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عليك أن تحاول الإنجاز فى عملك، حتى لا تضطر أن تجلس لساعات متأخرة فيه، فإنجازك فى العمل سيشعرك بالراحة، وسينعكس ذلك بالإيجاب على جوانب حياتك الأخرى، وعلى علاقتك بزملاءك، وسيقلل من إحساسك بالغضب طوال الوقت.

برج القوس على الصعيد العاطفى..
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الحياة روتينية ومملة، إن لم نسعى نحن لتغييرها، إن شعرت بتغيير شريكة حياتك، فاعلم أنها تحتاج إلى قضاء يوم مختلف.

برج القوس على الصعيد الصحى..
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صحتك النفسية لا تقل أهمية أبداً عن صحتك الجسدية، لذا عليك أن تحافظ عليها، وذلك بمحاولة الاسترخاء، والبعد عن الضغوط قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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عندما تشعر بالتخبط والتردد، لن يكون الحل أبداً البدء فى تكوين علاقات جديدة، الحل يكمن فى حسم الأمور بينك وبين نفسك أولاً، حتى لا تشعر أن أى علاقة جديدة، هى حمل ثقل عليك.

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مصر 365

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