ضياء رشوان: الثورة اليمنية ساعدت على إحياء “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية



> قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن التغيرات الأخيرة التى وقعت فى اليمن بدءً من الثورة مروراً بخلع الرئيس اليمني على عبد الله صالح وصولًا إلى عاصفة الحزم أثرت بشكل كبير على تطور تنظيم القاعدة فى شبة الجزيرة العربية وتمدده بسبب ظروف الحرب.

وأضاف رشوان خلال تقديمه لبرنامج “منابر وسيوف”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، اليوم ، أن لحظة اندماج فرعي القاعدة فى السعودية واليمن كانت البداية الرسمية للتنظيم، الذي بدأ نشاطه باستهداف المصالح الأمريكية بشكل خاص حيث أعلن فى ديسمبر 2009 عن تبنيه محاولة تفجير طائرة أمريكية كانت تقوم برحلة من أمستردامن بهولندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بها النيجيري عمر الفاروق قبل أن يتم احباطها.

وتابع رشوان أن التنظيم حاول فى العام 2010 ارسال طرود مفخخة من عدة دول على متن طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأحبطت العملية بعد اكتشافها ، تلك العمليات كانت بداية حرب شنتها الولايات المتحدة على معاقل التنظيم فى الأراضي اليمنية عبر طائرات بدون طيار أسفرت هجماتها عن تقويض قدراته ومقتل العديد من شخصيات التنظيم أبرزهم أنور العولقي فى أواخر عام 2015 وناصر الوحيشي فى منتصف نفس العام، فقد عمل الوحيشي قبل مقتله على توسيع عمليات التنظيم وقدراته داخل الأراضي اليمنية بعد الثورة هناك.

وأكد رشوان أن التطوارات التى حدثت للتنظيم خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل كبير فى تمدده داخل محافظة لحج اليمنية، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة إلى التحذير من محاولات تنظيم القاعدة تجميع شتاته وإعادة التكوين بما يشكل خطر حقيقي على الدول المستهدفة والتى تأتي أمريكا على رأسها.