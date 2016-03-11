في_إفريقيا - المقاصة لـ في الجول: طلبنا من اللاعبين 4 أشياء لتحقيق الانتصار

طلب الجهاز الفني لمصر المقاصة من لاعبي الفريق 4 أشياء قبل ملاقاة دون بوسكو في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية فما هي؟

ويستضيف مصر المقاصة منافسه الكونجولي يوم السبت في إطار ذهاب دور الـ32 قبل أن يحل عليه ضيفا في التاسع عشر من شهر مارس الجاري.

وتحدث وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة لـFilGoal.com قائلا:"أولا طلبنا من اللاعبين ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا قبل الإياب".

وأكمل"وثانيا أكدنا للاعبين أن خط هجوم دون بوسكو هو الأقوى والأخطر لديهم نظرا لامتلاكهم ثنائي يلعب مع منتخب الكونجو للمحليين لذا طالبناهم بإيقافهم".

أما حمد إبراهيم المدرب العام للفريق المصري فواصل حديث مدير الكرة لـFilGoal.com قائلا:"ثالثا طالبنا اللاعبين بألا نشغل بالنا بالمنافس بقدر الاهتمام بأنفسنا والتركيز على فرض سيطرتنا على الملعب".

وأكمل"رابعا وأخيرا شددنا لهم على ضرورة عدم الاستعجال في حسم النتيجة واللعب بهدوء من أجل تسجيل عدد مريح من الأهداف قبل لقاء العودة".

وأوضح حمد إبراهيم"تلك الرؤية للجهاز الفني تأتي في ظل الضغط الذي يعيشه اللاعبين بعد خوض سبع مباريات خلال 25 يوما فقط".

وأتم"كل الفريق جاهز للمباراة عدا هشام محمد المصاب فقط، واستقرينا على 90% من التشكيل".