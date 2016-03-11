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تحرير 1425 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1425 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1425 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 1425 مخالفة مرورية متنوعة، و شملت 526 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" ، و145 مخالفة إزالة ملصقات، و151 مخالفة انتظار خاطئ ، و 8 حجز سيارة و 298 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير ، و57 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و49 مخالفة عدم استخدام حزام الامان ، و122 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"، و33 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب، 36 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 35 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 15 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية، و17 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و51 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


>- تحرير 1255 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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