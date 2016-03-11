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مقتل عاطل وإصابة آخر بدمياط فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

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مقتل عاطل وإصابة آخر بدمياط فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة مقتل عاطل وإصابة آخر بدمياط فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة
استقبل مستشفى دمياط التخصصى، اليوم الجمعة، عاطلا، متوفيًا، وآخر مصابًا، بسبب خلافات الجيرة.

وصل لمركز شرطة دمياط، بلاغ من مستشفى دمياط التخصصى، بوصول تامر السعيد سيد أحمد إبراهيم وشهرته تامر الصعيدى 29 عاما، عاطل، ومقيم بناحية العنانية دائرة المركز، المسجل جنائياً تحت رقم 342 فئة "ب" فى مجال فرض السيطرة والنفوذ، والسابق اتهامه فى ( 23 ) قضية، ما بين " سلاح – مخدرات – سرقات بالإكراه، مصابًا بعدة طعنات بالصدر والبطن، وتوفى عقب وصوله، بالإضافة إلى المدعو "ص. ع.إ" وشهرته البامبو، 34 عاما، عاطل، ومقيم بذات الناحية، مصابا بعدة طعنات بالصدر والبطن، ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال وسؤال شقيق زوجة المتوفى، المدعو محمود طارق عبدالله الدلال، 27 عاما، نجار، ومقيم بذات الناحية، أقر بحدوث مشاجرة بين المتوفى والمصاب، وذلك لوجود خلافات بينهما، بسبب الجيرة، وقيام المتوفى بتربية كلاب بمدخل العمارة المقيمين بها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالناحية، وعلى المصاب بالمستشفى .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5674 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2016م .

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