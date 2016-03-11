النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لتحديد نوع عبوة "انفجار فيصل"

تواصل نيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد الطماوى تحقيقاتها فى واقعة الانفجار الذى وقع فى الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء الماضى، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتهشم 3 سيارات، بينهم سيارة ومدرعة شرطة، فضلاً عن تلفيات فى واجهات عدد من المحال التجارية.

استعجلت النيابة العامة تقرير خبراء المفرقعات والمعمل الجنائى حول العبوة المستخدمة فى الواقعة لتحديد نوعيتها وكمية المواد المتفجرة المستخدمة فى صناعتها و كيفية تفجيرها، وتسلمت النيابة التقرير الطبى للمصابين الـ8 فى الحادث، والتى استقرت حالتهم الصحية وغادر عدد منهم المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية، والذى كشف تنوع إصابات الضحايا ما بين كدمات وسحجات وشظايا فى مناطق متفرقة من الجسد وإصابة البعض بحالة اغماءات واختناق.

وكانت التحقيقات الأولية، قد كشفت أن مجهولا زرع العبوة الناسفة أسفل إحدى الأشجار بشارع فيصل بالجيزة، وأثناء مرور إحدى سيارات الشرطة ومدرعة قام بتفجيرها عن بعد باستخدام ريموت كنترول، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة الشرطة وسيارة أخرى "أجرة" فضلاً عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بسيطة فى مختلف أنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج وطلبت النيابة تقريرا وافيا عن حالتهم الصحية تمهيداً للاستماع لأقوالهم.

النيابة تحقق مع المشبته به فى "انفجار فيصل" وطلبت التحريات