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بالفيديو - ديبالا يدك ساسولو بتسديدة رائعة

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بالفيديو - ديبالا يدك ساسولو بتسديدة رائعة بالفيديو - ديبالا يدك ساسولو بتسديدة رائعة

كلل باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس مجهود زميله خوان كوادرادو لاعب وسط السيدة العجوز بتسجيله لهدف رائع في شباك ساسولو.

ويستضيف يوفنتوس نظيره ساسولو اليوم الجمعة في إطار مباريات الأسبوع الـ29 من عمر مسابقة

وفي الدقيقة 36 تسلم كوادرادو الكرة في الناحية اليمنى من منتصف ملعب الضيوف ثم راوغ لاعبي ساسولو بمهارة.

ومرر كوادرادو الكرة لديبالا المتمركز على حدود منطقة الجزاء، سددها الأرجنتيني بقوة بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى لحارس ساسولو.

وتخطى ديبالا بعد تسجيله ذلك الهدف اللاعب كارلوس باكا مهاجم ميلان في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ليقفز الأرجنتيني للمركز الثاني برصيد 14 هدفا.

ويهيمن جونزالو إيجواين على صدارة هدافي المسابقة برصيد 26 هدفا.

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فيديو اليوم السابع

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