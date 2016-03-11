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إصلاح كسر بماسورة مياه فى قرية الخياطة بدمياط

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إصلاح كسر بماسورة مياه فى قرية الخياطة بدمياط إصلاح كسر بماسورة مياه فى قرية الخياطة بدمياط
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء ممدوح طه محمود السيد بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بكسر فى ماسورة مياه بالطريق الرئيسى بقرية الخياطة وعمل غطاء من الخرسانة لغرفة تفتيش على الترعة بشارع الجمعية الزراعية بالجهود الذاتية بمتابعة مجدى خاطر نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتنفيذ حملات نظافة بقرية الشعراء والعنانية والسيالة وعزب النهضة وقرية العدلية وكفر البستان التابعين لقرية البستان والخياطة مع امتداد الأعمال للفترة المسائية.


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