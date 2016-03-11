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بالصور.. الجمعية العلمية لطب الأسنان تنظم قافلة طبية بقرى مركز طنطا

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بالصور.. الجمعية العلمية لطب الأسنان تنظم قافلة طبية بقرى مركز طنطا بالصور.. الجمعية العلمية لطب الأسنان تنظم قافلة طبية بقرى مركز طنطا
نظمت الجمعية العلمية لطلاب طب الأسنان، قافلة طبية إلى قرية "ميت السودان" التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على مدار، اليوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 60 طالب طب أسنان من الجامعات المصرية.

تأتى القافلة ضمن الفعاليات التى تنظمها الجمعية سنوياً للاحتفال باليوم العالمى لصحة الفم، الذى ينظمه الاتحاد الفيدرالى لطب الأسنان، ويهدف بالأساس لرفع الوعى بصحة الفم والأسنان لدى البشر من كل الدول والثقافات.

وشمل برنامج القافلة، حملة للفحص الشامل المجانى لكل أهالى القرية، وتقديم نصائح وإرشادات حول سبل العناية بصحة الفم والأسنان، وتقديم بعض الخدمات العلاجية البسيطة الضرورية، وخلع الأسنان، وتنظيف الجير وعلاج اللثة، وحشو الأسنان.

كما تم توزيع بعض الهدايا البسيطة على أطفال القرية، مع منشورات توعية مقدمة من الشركات الراعية لليوم العالمى لصحة الفم.

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (1)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (2)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (3)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (4)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (5)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (6)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (7)

قافلة طبية بقرى مركز طنطا (8)


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