متحدث أمريكى:الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة والموصل

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش بالعراق ستيف وارن أن الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة بالأنبار والموصل بنينوى معا. وقال: إن "التحالف الدولى يضغط على داعش فى جميع أنحاء العراق فى وقت واحد".

واعتبر وارن فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أن الخيارات تتقلص أمام مسلحى داعش فى ظل تزايد حدة هجمات القوات العراقية على الأرض وقوات التحالف الدولى جوا، مشيرا إلى بدء عمليات قصف جوى لقيادات داعش بالموصل ومسلحيه حولها، وبعض طرق إمداد إليها.

ولفت إلى أن غارات التحالف تستهدف البنى التحتية التى يعتمد عليها تنظيم داعش فى مدينة الموصل ومخازن أمواله التى يدفع منها رواتب مقاتليه، متوقعا أن تثمر العمليات المستمرة منذ عدة أشهر إلى اضعاف داعش بشكل كبير وانقاذ الكثير من الأرواح.

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