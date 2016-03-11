أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

متحدث أمريكى:الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة والموصل

Google+ Print
متحدث أمريكى:الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة والموصل متحدث أمريكى:الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة والموصل
أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش بالعراق ستيف وارن أن الجيش العراقى قادر على تنفيذ عمليتى تحرير الفلوجة بالأنبار والموصل بنينوى معا. وقال: إن "التحالف الدولى يضغط على داعش فى جميع أنحاء العراق فى وقت واحد".

واعتبر وارن فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أن الخيارات تتقلص أمام مسلحى داعش فى ظل تزايد حدة هجمات القوات العراقية على الأرض وقوات التحالف الدولى جوا، مشيرا إلى بدء عمليات قصف جوى لقيادات داعش بالموصل ومسلحيه حولها، وبعض طرق إمداد إليها.

ولفت إلى أن غارات التحالف تستهدف البنى التحتية التى يعتمد عليها تنظيم داعش فى مدينة الموصل ومخازن أمواله التى يدفع منها رواتب مقاتليه، متوقعا أن تثمر العمليات المستمرة منذ عدة أشهر إلى اضعاف داعش بشكل كبير وانقاذ الكثير من الأرواح.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365