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الخارجية الأمريكية: ندين قصف المدنيين فى سوريا

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الخارجية الأمريكية: ندين قصف المدنيين فى سوريا الخارجية الأمريكية: ندين قصف المدنيين فى سوريا
أفادت فضائية "العربية"، غى خبر عاجل لها، أن وزارة الخارجية الأمريكية أدانت ما أسمته بقصف بشار الأسد فى سوريا للمدنيين.

وكانت سلطات سوريا، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، سيارة محملة بالصواريخ والقذائف والألغام وكمية كبيرة من مادة الـ "تى أن تى" على طريق "بكا/صماد" بين محافظتى درعا والسويداء، فى طريقها للجماعات الإرهابية.

كما ذكرت صحيفة (خبر تورك) التركية أن جهازى المخابرات التركى والأمريكى أقاما قاعدة سرية مشتركة قرب الحدود مع سوريا؛ لتعميق التعاون الاستخباراتى حول التطورات الجارية فى سوريا.

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