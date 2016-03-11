الوجع والتهاب الجرح.. أبرز مخاطر الولادة القيصرية

الولادة القيصرية ومشكلاتها

الولادة القيصرية أصبحت خيارا يستخدمه كثير من الأطباء وتفضله الحوامل، لعدد من الأسباب التى تخص السيدة أو تخص حالة حملها، فهناك حالات يصر الطبيب على توليدها قيصريا حفاظا على حياة المولود والأم، وهناك حالات تفضل فيها الحامل الولادة القيصرية تجنبا للألم.>الولادة القيصرية لا شك أنها تنسيق بين الحامل والطبيب المتابع، وفقا لحالتها وخيارتهما معا، لكن الكثير من السيدات يخفن من مخاطر ومضاعفات الولادة القيصرية.

وفى السياق أوضح الدكتور كريم صالح استشارى أمراض النساء والتوليد، أن أبرز سلبيات الولادة القيصرية هو فترة التعافى الطويلة التى تحتاجها هذه العملية، ما يعد إرهاقا على كثير من السيدات.

مخاطر الولادة القيصرية

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>وأضاف استشارى النساء أن الأوجاع التى تتميز بها مرحلة التعافى أمر يخيف بعض السيدات أيضا، وهو ناتج عن التئام الجرح، وقد تعانى نسبة من السيدات لأسباب مختلفة من تلوث والتهاب فى مكان الجرح، ما قد يزيد مدة التعافى مع شعور أطول بالألم، حيث تشعر السيدة بارتفاع درجات حرارة الجسم وأوجاع مبرحة فى مكان الفتح بالبطن، وقد يؤدى هذا الالتهاب لخروج الإفرازات الصديدية من الجرح، ما يحتاج لاستشارة المختص فى الحال، والتركيز على صحة المرأة بعد الولادة وفى مرحلة النفاس لملاحظة أى ارتفاع فى درجات الحرارة.

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