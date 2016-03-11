الألمان يتجاهلون تظاهر 10إخوان ويشاركون باحتفال الليلة المصرية ببورصة برلين

فى تظاهرة فاشلة تجمهر 10 أفراد من جماعة الاخوان "الإرهابية"، أمام مقر فندق "أنتر كونتنتيال برلين"، لإفساد حفل " الليلة المصرية " التى تقيمه هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية ببرلين والمستشار السياحى تامر مرزوق، مساء اليوم الجمعة، على هامش مشاركة مصر فى بورصة ITB برلين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقام الأخوان العشر برفع لافتات لصورة الشاب الإيطالى " جوليو ريجينى"، فى محاولة لجذب انتباه الألمان الذين تجاهلوا تماماً ما قام به عناصر الإرهابية، وأندمج الزائرين مع احتفالية " الليلة المصرية"، ومع العروض المقدمة متجاهلين الأخوان .
ومن المقرر أن تقدم " فرقة أسوان" عدد من الفقرات ، واستعراضا للتنورة المصرية .
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