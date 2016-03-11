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الألمان يتجاهلون تظاهر 10إخوان ويشاركون باحتفال الليلة المصرية ببورصة برلين

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الألمان يتجاهلون تظاهر 10إخوان ويشاركون باحتفال الليلة المصرية ببورصة برلين الألمان يتجاهلون تظاهر 10إخوان ويشاركون باحتفال الليلة المصرية ببورصة برلين
فى تظاهرة فاشلة تجمهر 10 أفراد من جماعة الاخوان "الإرهابية"، أمام مقر فندق "أنتر كونتنتيال برلين"، لإفساد حفل " الليلة المصرية " التى تقيمه هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية ببرلين والمستشار السياحى تامر مرزوق، مساء اليوم الجمعة، على هامش مشاركة فى بورصة ITB برلين.

وقام الأخوان العشر برفع لافتات لصورة الشاب الإيطالى " جوليو ريجينى"، فى محاولة لجذب انتباه الألمان الذين تجاهلوا تماماً ما قام به عناصر الإرهابية، وأندمج الزائرين مع احتفالية " الليلة المصرية"، ومع العروض المقدمة متجاهلين الأخوان .

ومن المقرر أن تقدم " فرقة أسوان" عدد من الفقرات ، واستعراضا للتنورة المصرية .


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