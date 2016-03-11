الألمان يتجاهلون تظاهر 10إخوان ويشاركون باحتفال الليلة المصرية ببورصة برلين

فى تظاهرة فاشلة تجمهر 10 أفراد من جماعة الاخوان "الإرهابية"، أمام مقر فندق "أنتر كونتنتيال برلين"، لإفساد حفل " الليلة المصرية " التى تقيمه هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية ببرلين والمستشار السياحى تامر مرزوق، مساء اليوم الجمعة، على هامش مشاركة مصر فى بورصة ITB برلين.

وقام الأخوان العشر برفع لافتات لصورة الشاب الإيطالى " جوليو ريجينى"، فى محاولة لجذب انتباه الألمان الذين تجاهلوا تماماً ما قام به عناصر الإرهابية، وأندمج الزائرين مع احتفالية " الليلة المصرية"، ومع العروض المقدمة متجاهلين الأخوان .

ومن المقرر أن تقدم " فرقة أسوان" عدد من الفقرات ، واستعراضا للتنورة المصرية .



> بالفيديو..كامل أبوعلى ينفعل على وزير السياحة ببرلين:"أنتو مش عاوزين سياحة"

هشام زعزوع: أدعو الألمان لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة