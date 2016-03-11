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قوات فض الشغب تفتح طريق "سوهاج - قنا" بعد قطعه من أهالى تاجر مخدرات

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قوات فض الشغب تفتح طريق "سوهاج - قنا" بعد قطعه من أهالى تاجر مخدرات قوات فض الشغب تفتح طريق "سوهاج - قنا" بعد قطعه من أهالى تاجر مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، منذ قليل، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، عقب الدفع بعدد من التشكيلات من قوات الأمن المركزى، وقوات فض الشغب برئاسة اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية، من إعادة حركة السير على طريق "سوهاج - قنا" الزراعى، بعد قيام أهالى أحد تجار المخدرات، بقعطه، عقب إلقاء القبض عليه، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتجاره فى المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم الصادر ضده قرار ضبط وإحضار يدعى "محمد . م . م . ا" 35 عاما، وشهرته "الماسخ"، تاجر مخدرات، ويقيم بدائرة مركز جرجا، ومتهم فى 12 قضية‏ اتجار فى المخدرات.

وعقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن تواجد المتهم على إحدى المقاهى بناحية قرية مزاتا والشيخ جبر دائرة مركز جرجا، تم الدفع بمأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز للقبض عليه وأثناء ذلك تجمع أهالى المتهم حول القوات فى محاولة منهم لتهريبه، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف، واصطحابه إلى مركز الشرطة، وعلى أثر ذلك قطعوا الطريق، وأشعلوا النيران فى الإطارات وتعطيل حركة السير على الطريق.
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>- قطع طريق "سوهاج - قنا" الزراعى بعد ضبط تاجر مخدرات بـ"جرجا"
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