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بالصور.. مواطن فلسطينى يرزق بأربع توائم من مشروع العقم الإماراتى بغزة

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بالصور.. مواطن فلسطينى يرزق بأربع توائم من مشروع العقم الإماراتى بغزة بالصور.. مواطن فلسطينى يرزق بأربع توائم من مشروع العقم الإماراتى بغزة
هنأ المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" المواطن الفلسطينى بلال عوض المدهون الذى رزقه الله بأربع توائم من مشروع الإنجاب وعلاج العقم، الذى نفذه المركز بتمويل إمارتى من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وعبر المركز عن سعادته الكبيرة والغامرة لبدء ظهور نتائج إيجابية للحالات التى استفادت من المرحلة الأولى للمشروع النوعى، الذى يستهدف 600 حالة عقم فى قطاع غزة والضفة الغربية، ويعد من أهم وأبرز المشاريع التى تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد والد التوائم الأربعة بلال المدهون، والفرحة تغمره عيناه، -لأن رزقه الله عز وجل بأربع توائم بعد سبع أعوام- بأن صحة زوجته وأطفاله الأربعة بخير ، معبراً عن شكره وتقديره لمؤسسة لدولة الإمارات العربية الشقيقة، ولمؤسسة الشيخ خليفة العريقة، التى كان لها الدور الإنسانى الكبير والبصمات الجلية فى نجاح المشروع.

أربع توائم (1)

أربع توائم (2)

أربع توائم (3)


>مركز "فتا" يتوجه بالشكر لوزير الثقافة والمعرفة الإماراتى لدعم الفلسطينيين

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