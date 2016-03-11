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كرة يد – الإصابة تبعد حسين زكي عن دعم الزمالك في السوبر الإفريقي.. وثنائي محلي بديل

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كرة يد – الإصابة تبعد حسين زكي عن دعم الزمالك في السوبر الإفريقي.. وثنائي محلي بديل كرة يد – الإصابة تبعد حسين زكي عن دعم الزمالك في السوبر الإفريقي.. وثنائي محلي بديل

صرف الجهاز الفني للزمالك لكرة اليد فكرة استعارة حسين زكي نجم الفريق السابق ولاعب أهلي دبي لدعم الفريق الأبيض بكأس السوبر.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في تونس لخوض كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية منتصف إبريل المقبل.

وقال حمادة الروبي مساعد مدرب الزمالك لـFilGoal.com يوم الجمعة: "من الصعب استعارة حسين زكي للمشاركة مع الزمالك ضد الترجي".

وأضاف "اللاعب مصاب في الوقت الحالي ولا يشارك منذ فترة طويلة".

وتابع "نفكر في ثنائي يلعب في الدوري المصري.. وأرفض الإفصاح عنه الآن".

ويتصدر الزمالك جدول دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 48 نقطة.

ووصل الزمالك لمباراة السوبر أربع مرات ونجح في التتويج فيها جميعا، ويأمل في العودة لمونديال الأندية بعد أربع سنوات.

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