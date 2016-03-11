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وزارء الخارجية يشكرون العربى ويدينون التوغل التركى فى الأراضى العراقية

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وزارء الخارجية يشكرون العربى ويدينون التوغل التركى فى الأراضى العراقية وزارء الخارجية يشكرون العربى ويدينون التوغل التركى فى الأراضى العراقية

> قدم مجلس وزراء الخارجية العرب، فى ختام دورته الـ 145، اليوم برئاسة البحرين، الشكر والتقدير للأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، على الجهود المخلصة والمتواصلة التى بذلها خلال الخمس سنوات الماضية كأمين عام لجامعة الدول العربية من أجل الدفع والارتقاء بمسيرة العمل العربى المشترك والسعى لتحسين وترقية أساليبه وسبله فى ظل ظروف صعبة وغير مسبوقة شهدتها الأمة العربية، حيث اجتهد فى دفاعه عن جميع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلي، متمنين له النجاح ودوام التوفيق.

وأكد المجلس مجددا إدانة توغل القوات التركية فـى الأراضـى العراقيـة ومطالبـة التركية بسحب قواتها فوراً دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداء علـى الـسيادة العراقية وتهديداً للأمن القومى العربي.

ودعا المجلس ـ فى قرار أصدره اليوم الجمعة فى ختام أعمال دورته الـ 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن "توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية ووقف التدخل التركى فى دول الجوار العربي" ـ الدول الأعضاء فى الجامعة الطلب من الجانب التركى (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضـى العراقيـة تنفيـذاً لقـرار مجلـس الجامعـة العربية الصادر فى 24 ديسمبر 2015، ووقف تدخلاته فى دول الجوار العربى، وإثـارة هـذه المـسألة فـى اتصالاتها مع الدول الأخرى.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية عدم التدخل فى الـشؤون الداخليـة للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التى من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديـد أمن واستقرار المنطقة.
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مصر 365

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