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القوات الحكومية اليمنية تتقدم حول مدينة تعز المحاصرة من قبل المتمردين

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القوات الحكومية اليمنية تتقدم حول مدينة تعز المحاصرة من قبل المتمردين القوات الحكومية اليمنية تتقدم حول مدينة تعز المحاصرة من قبل المتمردين
سجلت القوات الحكومية فى اليمن الجمعة بعض المكاسب الميدانية حول تعز كبرى المدن فى جنوب غرب البلاد التى يحاصرها المتمردون الحوثيون المدعومون من ايران منذ اشهر بحسب مسؤول.

واستعادت القوات الحكومية بدعم من طيران التحالف العربى بقيادة سعودية مواقع هامة فى الضواحى الغربية والجنوبية لتعز و"اعادة فتح محاور طرقات كان يغلقها الحوثيون منذ تسعة اشهر" على ما قال محافظ تعز على المعمرى المقيم فى المنفى فى للوكالة الفرنسية.

واكد مصدر من قيادة اللواء ال35 فى الجيش خاصة استعادة بلدة المصراخ الى جنوب تعز بعد معارك طاحنة اوقعت العديد من القتلى فى الايام الاخيرة.

وأمام تقدم القوات الحكومية شوهدت عشرات الاليات العسكرية تنقل متمردين تغادر الضاحية الغربية لتعز وتتجه نحو مدينة الحديدة المرفأ الواقع على البحر الاحمر والتى يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم، من وحدات الجيش التى ظلت موالية للرئيس السابق على عبدالله صالح على ما ذكر شهود.

وقال محافظ تعز ان هذه المستجدات من شأنها ان تسمح ب"نقل مؤن وأدوية" إلى حوالى 200 الف شخص من سكان تعز ضحايا الحصار المفروض على مدينتهم.

تقع تعز التى تعد ثالث مدن اليمن، بين العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014 ومدينة عدن الساحلية (جنوب) التى استعادتها القوات الحكومية فى يوليو الماضى.

وتؤكد الأمم المتحدة أن النزاع فى اليمن اوقع اكثر من 6100 قتيل نصفهم تقريبا من المدنيين منذ تدخل التحالف العربى بقيادة السعودية فى مارس 2015.
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مصر 365

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