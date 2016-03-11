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الشرطة العراقية تعثر على أنفاق ووثائق لداعش فى "زنكورة‬" بالأنبار

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الشرطة العراقية تعثر على أنفاق ووثائق لداعش فى "زنكورة‬" بالأنبار الشرطة العراقية تعثر على أنفاق ووثائق لداعش فى "زنكورة‬" بالأنبار

>عثرت قوات "مكافحة الإرهاب‬" العراقية فى منطقة "زنكورة‬" المحررة بالأنبار على أنفاق كان يستخدمها مسلحو تنظيم (داعش) للتنقل والمبيت، وصادرت وثائق مهمة تحتوى على قاعدة بيانات مهمة لأسماء إرهابيين بمكتب الزكاة والصدقات فى داعش.. كما نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 46 طلعة جوية ضد مواقع التنظيم بمناطق مختلفة بالعرق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الجمعة أن طيران القوة الجوية نفذ 9 طلعات جوية قتالية وطيران الجيش 12 طلعة قتالية فى مختلف قواطع العمليات العسكرية ضد داعش.

وأشارت إلى أن طيران التحالف الدولى نفذ 25 طلعة جوية فى مناطق الموصل وسنجار وتلعفر بنينوى والشرقاط بصلاح الدين والبغدادى والأسد والبوبالى والزنكورة بالأنبار، أسفرت عن قتل 7 إرهابيين واستهداف تجمع لمسلحى التنظيم وتدمير قاذفتى "هاون" ومخبأ سلاح ودمرت سيارة مفخخة ومنظومة إطلاق صواريخ، وقتلت 11 إرهابيا فى منطقة زنكورة وتدمير مركزين للتجمع وموقعين قتاليين وثلاثة مخابيء سلاح وسلاح ثقيل.

وقصف طيران التحالف وفقا لمعلومات مديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على موقع لداعش بمنطقة "البدنة السفلى" وفى منطقة الكسك بالموصل أسفرت عن تدمير 12 صاروخ "كاتيوشا" وموقعين للتنظيم شمال غربى العراق، كما أغار طيران التحالف على موقع لداعش فى كركوك.. كما أدى القصف الجوى عن مقتل 5 إرهابيين وتدمير ست مواقع قتالية وتجمعين لعناصر التنظيم.

على صعيد متصل، تعرضت قطعات أفواج مغاير الشرطة الاتحادية فى جبال حمرين بصلاح الدين لقصف من داعش بواسطة قذائف هاون عيار 120 مم، وردت على مصادر النيران بمختلف الأسلحة وصواريخ كاتيوشا، مما أسفر عن قتل 13 إرهابيا وتدمير مفرزتين لإطلاق قذائف الهاون وتدمير سيارة مزودة برشاش أحادى وقتل من فيها بمنطقة حقل عجيل فى صلاح الدين.. كما تم توجيه ضربة صاروخية لمركز عمليات داعش فى جبال حمرين أدى إلى مقتل وجرح 30 إرهابيا وتدمير ست "كرفانات" لايواء الإرهابيين وثلاث سيارات.
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