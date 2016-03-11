تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبى وداعش فى بنغازى وكوبلر:ليبيا ليست وحدها

>تجددت الاشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" مساء اليوم، بالمحور الغربى لمدينة بنغازى شرق ليبيا، وأكد مصدر عسكرى اليوم، تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش الليبى والوحدات المُساندة ضد تنظيم «داعش» والتشيكلات المُسلحة الموالية له بالمحور الغربى لمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال المصدر، إن المواجهات تجددت مساء اليوم بمحور جامعة بنغازي- طريق طرابلس التى يُطوقها الجيش الليبى بعد السيطرة على معسكر السابع عشر من فبراير والحى الجامعي.

وأضاف أن المواجهات، لا تزال مُستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بمحور الجامعة، بينما يشهد محورى البحر (قار يونس) ومحيط مصنع الأسمنت بمنطقة الهوارى اشتباكات مُتقطعة.

من جانبه أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الجمعة، "عن تطلعه إلى ما وصفه بمحادثات شيقة وبناءة خلال الاجتماع المشترك بين أعضاء الحوار السياسى الليبى وممثلى المجتمع الدولى فى العاصمة التونسية اليوم.

وقال كوبلر، فى تصريح صحفى مقتضب، نشر هنا مساء اليوم، إن ليبيا ليست وحدها، معتبراً أن ليبيا هى جزء من المجتمع الدولى.

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