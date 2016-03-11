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وزير السياحة يزور موسكو لعرض إجراءات تأمين المطارات على المسئولين الروس

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وزير السياحة يزور موسكو لعرض إجراءات تأمين المطارات على المسئولين الروس وزير السياحة يزور موسكو لعرض إجراءات تأمين المطارات على المسئولين الروس

علم "اليوم السابع" أن هشام زعزوع، وزير السياحة، سيغادر، بعد قليل، المدينة الألمانية برلين، متجها لـ "فرانكفورت"، ومنها إلى روسيا، لإجراء عدد من اللقاءات مع الجانب الروسى، لبحث إمكانية استئناف الرحلات الروسية إلى ، التى توقفت على خلفية حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى.

وأشارت مصادر، إلى أن رئاسة الجمهورية كلفت زعزوع بزيارة موسكو على رأس وفد يضم مسئولين مصريين، وسيقوم الوفد بعرض الإجراءات التى اتخذتها المصرية لتأمين المطارات على المسئولين الروس.

وشارك وزير السياحة فى فعاليات بورصة ITB برلين، لمدة 3 أيام متتالية، عقد خلالها لقاءات على المستوى الحكومى الألمانى منها وزير النقل، ووزيرة الاقتصاد والسياحة، ووزير الداخلية، كما عقد لقاءات مع منظمى الرحلات، وعدد من شركات الطيران، واجتمع مع القطاع الخاص لمناقشة آليات الحملة الترويجية لمصر بالخارج.

هشام زعزوع: أدعو الألمان لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية الفريدة

بالفيديو..كامل أبوعلى ينفعل على وزير السياحة ببرلين:"أنتو مش عاوزين سياحة"
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