"الصحة": توفير أدوية علاج الأورام بكميات تكفى الاستهلاك المحلى

أكد الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان توافر أدوية الأورام وعلى رأسها "السيكلوفوسفامايد" و"5- فلورويوراسيل" بكميات تكفى الاستهلاك المحلى.

وقالت الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة فى بيان مساء اليوم أنه يتم المتابعة الدورية مع اللجنة القومية لعلاج الأورام لكافة مستحضرات علاج الأورام بشكل شهرى.

>وأهاب سلمان بعدم الاعتداد بأى نقص للأدوية إلا من خلال النشرة الدورية التى يتم اصدارها شهريا من الادارة المركزية للشئون الصيدلية.

وأضاف طارق سلمان أن المستحضرات التى عانت نقصا خلال شهر فبراير لا تتعدى 43 صنفا يتم الرجوع فيها للطبيب لتحديد البدائل المناسبة والتى لا تتضمن أيا من المستحضرات المنقذة للحياة لافتة الى أنه تم توافر 213 صنفا من الأدوية التى نقصت فى فترات سابقة.

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