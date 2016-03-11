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مصادمات بين الشرطة والأهالى بجرجا بسوهاج بعد القبض على أحد المتهمين‎

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مصادمات بين الشرطة والأهالى بجرجا بسوهاج بعد القبض على أحد المتهمين‎ مصادمات بين الشرطة والأهالى بجرجا بسوهاج بعد القبض على أحد المتهمين‎

تمكنت قوات أمن سوهاج من إعادة فتح الطريق الزراعى الغربى السريع امام مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج عقب تمكن حملة من ادارة تنفيذ اﻻحكام بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض على أحد المتهمين الصادر بحقهم حكم قضائى اﻻمر الذى ادى الى اعتراض اهلية المتهم على طريقة القبض علية وإهانة أحد ضباط القوة له.

وكان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد تلقى بﻻغ من مامور مركز شرطة جرجا يفيد تجمهر عدد من المواطنين بقرية مزاتا والشيخ جبر والواقعة على الطريق الزراعى الغربى وقيامهم باشعال النيران فى اطار السيارات مما أدى إلى توقف السير على الطريق بسبب اتهام الأهالى لأحد افراد القوة المكلفة بالقاء القبض على المتهم باهانة المتهم اثناء تواجدة على احدى المقاهى وبالتنسيق مع عدد من القيادات الشعبية والنواب تم السيطرة على الموقف وإعادة فتح الطريق وجارى القاء القبض على مثيرى الشغب وتحرير محضر بالواقعة.

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