أسوان تستضيف مؤتمر دولى يناقش معوقات التنمية السياحية فى مصر والأردن

تستضيف أسوان فعاليات المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة 6 أكتوبر بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط بالأردن لمناقشة “معوقات التنمية السياحية”والتى تستمر فاعلياته لمدة 4 أيام ،

> ​على متن​ ا​حدى البواخر السياحية ​،ومن المقرر أن تتوجه إلى الأقصر وتستمر فاعليات المؤتمر أثناء رحلتها النيلية.

حضر المؤتمر كلاً من السكرتير العام محمد عاطف نائباً عن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى،و رئيس مجل أمناء جامعة الشرق الأوسط بالأردن الدكتورة سناء شقوارة،والدكتور أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر ،والدكتور عادل همام عميد كلية سياحة وفنادق بجامعة 6 أكتوبر ،وعلاء عبدالوهاب مندوب وزارة السياحة .

كما حضر كلاً من رئيس جامعة بودابيت للإدارة فى دولة المجر ، ونائب رئيس جامعة شنجماى بدولة تايلند،و الخبير السياحى سيد موسى رئيس هيئة تنمية السياحة السابق ،ولفيف من الضيوف القادمين من دول المجر وتايلند والأردن وخبراء فى القطاع السياحى.

ناقش المؤتمر أهم معوقات التنمية السياحية والتى من أبرزها الإرهاب وعدم الأستقرار السياسى ،وعوامل الجذب التى تعمل على تنشيط السياحة.

وتضم فاعليات المؤتمر خلال الأربعة أيام ورش عمل ومحاضرات عن دور الإعلام السياحى فى رفع وعى المجتمع المحلى ،و أثر السياحة الأليكترونية فى الإقتصاد العالمى ،وأثر تفعيل أقتصاديات القطاع السياحى المصرى على التنمية المستدامة ،وأثر الأزمات السياسية الشرق أوسطية على الحركة السياحية للأردن ومصر.

وأهدى رئيس جامعة 6 أكتوبر درع الجامعة إلى اللواء محمد عاطف السكرتير العام ،كما أهدت رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط بالأردن درع أخر إلى السكرتير العام .