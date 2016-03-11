أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بدء عمل “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية

Google+ Print
بدء عمل “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية بدء عمل “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية

السيد البدوى – رئيس حزب الوفد

بدأ العمل فعليا فى “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية كأول بيت خبرة يعمل في تاريخ الأحزاب المصرية.

وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية انه وضع استراتيجية عمل لبيت الأمة للدراسات البرلمانية، لمدة 6 أشهر، تحتوي على الأجندة التشريعية لحزب الوفد واستراتيجية واضحة لآليات عمل الهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع صفوة الباحثين والمتخصصين في المجال البرلماني للعمل ضمن فريق “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية.

وأوضح – أنه تم وضع تصور لفكرة “الرقابية الشعبية” على عضو البرلمان من خلال المحاسبة بالنتائج التي لن تأتي إلا من خلال تسليط الضوء على أنشطة أعضاء البرلمان أمام أهالي الدائرة وأمام المجتمع المصري بأكمله على اعتبار أن عضو البرلمان ممثل للشعب وليس لدائرة انتخابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا