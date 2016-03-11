بدء عمل “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية

بدأ العمل فعليا فى “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية كأول بيت خبرة يعمل في تاريخ الأحزاب المصرية.

وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية انه وضع استراتيجية عمل لبيت الأمة للدراسات البرلمانية، لمدة 6 أشهر، تحتوي على الأجندة التشريعية لحزب الوفد واستراتيجية واضحة لآليات عمل الهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع صفوة الباحثين والمتخصصين في المجال البرلماني للعمل ضمن فريق “بيت الأمة” للدراسات البرلمانية.

وأوضح – أنه تم وضع تصور لفكرة “الرقابية الشعبية” على عضو البرلمان من خلال المحاسبة بالنتائج التي لن تأتي إلا من خلال تسليط الضوء على أنشطة أعضاء البرلمان أمام أهالي الدائرة وأمام المجتمع المصري بأكمله على اعتبار أن عضو البرلمان ممثل للشعب وليس لدائرة انتخابية.