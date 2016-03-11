مصر تبدأ تكرير مليون برميل بترول عراقي شهرياً



> قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن الاتفاق المصري العراقي الأردني الخاص بإنشاء خط انابيب لنقل خام البترول العراقي إلى مصر لتكريره يعد خطوة على الطريق الصحيح، لافتاً أن البترول العراقي يعد من أفضل خام بترول على مستوى العالم.

وأضاف كمال خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، اليوم، أن الاتفاقية تعود إلى شهر ديسمبر 2012 وتتضمن بنودها ضخ مليون برميل شهريًا، لافتاً إلى أن انتاج العراق يصل إلى 5 مليون برميل شهرياً يتم تصديره فى شكل بترول خام ثم بعد ذلك بتم استيراده في شكل منتجات بترولية مكررة.

وأشار كمال إلى أن الخام العراقي يتم سرقته بكميات كبيرة من الجماعات الإرهابية، وأيضا تعانى ليبيا من نفس المشكلة، مؤكداً أن الخط له أثر استراتيجي مهم يصب فى مصلحة مصر والعراق والأردن، موضحاً ان مصر لديها طاقة تكريرية كبيرة تفوق انتاجها المحلي لذلك يتم استيراد الخام ويتم ضخه لسد حاجة السوق المحلي.

وأكد كمال أن الخط الجديد يمر من العراق إلى العقبة ثم ينقل الى مصر للتكرير ليعود إلى العراق، وتستفيد مصر من هذه المنتجات لضخها فى السوق المحلى بدلاً من الاستيراد بالاضافة الى تكلفة التكرير التى ستساهم فى توفير العملة الصعبة، مشيراً إلى أن خط الغاز له تفريعتان الأولى فى الأردن والثانية فى مصر بما يسوفر حاجة الثلاثة دول من الغاز المسال والمنتجات البترولية المكررة محلياً.

> وتابع كمال أن الخط الجديد ياتى فى المرتبة الثانية بعد خط سوميد الذى تم انشاؤه منذ عدة سنوات بطول 320 كم، وبقطر 42 بوصة، وله طاقة قصوى تمثل حوالى 2.5 مليون برميل يمرون من الخليج العربي عبر مصر ليتم تفريغة فى صهاريج التخزين فى سيدي كرير بالأسكندرية لتتوجه المراكب لتحميلة الى أوروبا بالاشتراك مع 5 دول هى مصر والامارات والسعودية والكويت وقطر .