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تقارير - بيكام دخل في مشادة مع نائب رئيس تشيلسي بسبب نجله

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تقارير - بيكام دخل في مشادة مع نائب رئيس تشيلسي بسبب نجله تقارير - بيكام دخل في مشادة مع نائب رئيس تشيلسي بسبب نجله

أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكام دخل في مشادة مع جو هيرماني نائب رئيس تشيلسي أثناء مباراة الأخير مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وحضر بيكام مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في لندن والتي شهدت تكرار الفريق الفرنسي لفوزه على مضيفه بهدفين مقابل هدف ليطيح به من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى إن المشادة حدثت عقب احتفال بيكام ونجله الأكبر بروكلين الصاخب بهدف أدريان رابيو الأول لباريس سان جيرمان في تشيلسي كما قام بيك مما أثار غضب هيرماني الذي طلب منهم الهدوء.

ولم يتوقف الأمر هنا بل حدث بين الشوطين أثارت غضب بيكام ليدخلا في مشادة من جديد دون أن يتطور الأمر عن ذلك.

ديفيد بيكام والذي اختتم مسيرته الكروية بقميص باريس سان جيرمان كان قد حضر المباراة بدعوة من رئيس نادي العاصمة الفرنسي ناصر الخليفي.

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