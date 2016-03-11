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لو عايز تخس فى 6 أيام.. تعرف على أفضل الأطعمة من ريجيم البروتين

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لو عايز تخس فى 6 أيام.. تعرف على أفضل الأطعمة من ريجيم البروتين لو عايز تخس فى 6 أيام.. تعرف على أفضل الأطعمة من ريجيم البروتين
إذا كنت تعانى من السمنة، وتجد صعوبة فى إنقاص وزنك فهناك طريقة تحقق حلمك فى 6 أيام باتباعك ريجيم البروتين حيث قال الموقع الأمريكى "Live strong" فى تقرير نشره مؤخرا إن البروتين خالى من ، ومصدر هام للتغذية التى تساعد على الشعور بالشبع، ومواجهة الإفراط فى تناول الطعام.

فوائد ريجيم البروتين


>وأوضح التقرير أن ريجيم البروتين، يحتوى على وجبات غنية بالبروتين تساعد فى فقدان الوزن والدهون وتحسين مستويات الدهون بالدم، وتعزيز الشعور بالشبع من خلال السيطرة على الشهية.

قائمة أفطار ريجيم البروتين


>ويقدم الموقع الأمريكى قائمة بوجبات الطعام الغنية بريجيم البروتين على مدار اليوم على النحو التالى.

الإفطار


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تشمل وجبة الإفطار وفق هذا النظام الغذائى:


>كوب من الحليب أو بيضة واحدة، ويمكن تناول الزبادى إضافة إلى التوت الطازج، أو ملعقتين من زبدة الفول السودانى مع قطعة خبز محمص أو تناول الحبوب الكاملة.

الغداء


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وتشمل وجبة الغذاء مجموعة من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل:


>شريحة من اللحم أو قطعة من الدجاج بدون جلد تحوى على 28 جراما من البروتين أو تناول حبوب مختلفة تحوى نسب عالية من البروتين وليكن نصف كوب من الفاصوليا أو الحمص.

العشاء


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وفى وجبة العشاء يمنكن تناول:


>المأكولات البحرية فهى عالية فى البروتينات وأقل فى السعرات الحرارية من اللحوم، فمثلا يمكن تناول تناول التونة أو سمك السلمون أو الجمبرى، إضافة لتناول بعض الخضروات، ويمكن تناول وجبة خفيفة من المكسرات أو كوب من الزبادى أو الحليب.

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