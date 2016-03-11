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عاصم عبد الماجد: قيادات الإخوان يعترفون بأخطائهم بعد خراب مالطة

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عاصم عبد الماجد: قيادات الإخوان يعترفون بأخطائهم بعد خراب مالطة عاصم عبد الماجد: قيادات الإخوان يعترفون بأخطائهم بعد خراب مالطة
أكد عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن قيادات الإخوان والتيار الإسلامى يتحدثون حول أخطائهم بعد أن حدث الخراب لهذا التيار ، موضحاً أن قيادات التيار الإسلامى غير مسئولة.

وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "أخيرا، وبعد خراب مالطة تسمع حديثًا هامساً يقول علنا أخطأنا، ويبدو أنه لم تكن لدينا خطة، والقيادات لم تكن على مستوى المسؤولية، ولا كانت ردود الأفعال على مستوى الحدث وأنه لا يليق الهجوم على من يخالفنا الرؤية".

وتابع: "فى الحقيقة لم تكن هناك رؤية أصلا، دائما يقولون، أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتى أصلاً، لكن من اعتاد التأخر، وفى كل موطن لا يدرك رغم تنبيهه وتحذيره، فالأفضل أن لا يأتى أصلا".


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