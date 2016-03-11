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قطع طريق "سوهاج - قنا" الزراعى بعد ضبط تاجر مخدرات بـ"جرجا"

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قطع طريق "سوهاج - قنا" الزراعى بعد ضبط تاجر مخدرات بـ"جرجا" قطع طريق "سوهاج - قنا" الزراعى بعد ضبط تاجر مخدرات بـ"جرجا"
قطع أهالى أحد تجار المخدرات بمركز شرطة جرجا، جنوب محافظة سوهاج، طريق "سوهاج - قنا" عقب إلقاء القبض عليه، أثناء تواجده بأحد المقاهى، وأشعل أهالى المتهم النيران فى الإطارات على الطريق، مما تسبب فى توقف حركة السير على الطريق.

وتم الدفع بعدد من القوات برئاسة اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد طه رئيس مباحث مركز شرطة جرجا، مدعومين بمجموعات قتالية، لفتح الطريق، وإعادة حركة السير.


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