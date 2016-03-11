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إنطلاق مسابقة عالمية للسيارات الكهربائية بالغردفة بمشاركة 150 طالب هندسة

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انطلقت مساء اليوم الجمعه مسابقة عالمية للسيارات الكهربائية بمنطقة سومه باي جنوب الغردفة بمشاركة 150 طالب من 10 كليات هندسة من تنظيم مؤسسة «جلوبال EEE» العالمية.وذلك بحضور الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية .

ويساهم هذا الحدث في خلق قادة ورجال أعمال المستقبل من بين مجموعة متنوعة من شباب وطلاب الجامعات فى والعمل على تشجيع الإبتكارات والأفكار الخلاقة الجديدة للعمل على تنمية مصر وتحقيق الهدف نحو الحفاظ على البيئة وتنوع مصادر الطاقة البديلة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مصطفى مدير عمليات مصر فى مؤسسة «جلوبال EEE» المنظمة للمسابقة، أن نجاح الدول على مدى الأعوام القادمة لن يعتمد على توافر موارد الطاقة المتجددة فقط، ولكن إلى حد كبير سيعتمد على صناعتها وإدارتها وإعداد جيلاً مبتكراً من القادة والمهنيين من مختلف التخصصات وأضاف مصطفي بعد النجاح الهائل الذي حققته منظمة التعليم والطاقة والبيئة العالمية «Global EEE» في سباق عام 2014 للتحدي العالمي للسيارات الكهربائية الهجينة في دبى والذي تم عقده لطلاب كليات الهندسة لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي، قررت المؤسسة إقامة هذه المسابقة فى مصر لتشجيع الطلاب على روح المنافسة وتنمية قدراتهم الإبتكارية.

وتنظم هذه المسابقة فى مختلف دول العالم على مدار 30 عاماً كان آخرها فى دبى عام 2014،

يأتى تنظيم هذه المسابقة انطلاقاً من توجه نحو تشجيع البحث العلمى والابتكارات لدى الشباب وطلاب الجامعات، والإعلان عن أهمية الطاقة كعنصر رئيسي لكل أنشطة التنمية،لتعزيز انتشار الطاقة من خلال اتخاذ مبادرات عملية وعلمية تضم مختلف مصادرها المتجددة، خاصة الطاقة الكهربائية والشمسية والرياح.

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