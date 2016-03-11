سفير مصر في أنجولا يعرب عن استياءه من تصرفات أعضاء «أولتراس أهلاوي»

أعرب السفير أحمد صبري سفير مصر في أنجولا، عن استياءه البالغ من تصرفات أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي المتواجدين حاليا في مدينة “ليبولو” الأنجولية لحضور مباراة الأهلي وريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي.

ويلعب الأهلي غدا السبت مع الفريق الأنجولي في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سافر عشرة أفراد من أعضاء أولتراس أهلاوي إلى أنجولا من أجل مؤازرة وتشجيع الفريق في لقاء الغد.

وقال السفير أحمد صبري، في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي اليوم الجمعة – نقلتها كالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجموعة شباب الأولتراس المتواجدين حاليا في أنجولا يصدرون صورة سيئة للغاية عن مصر، بسبب أفعالهم وتصرفاتهم في شوارع مدينة ليبولو.

وأوضح السفير، أنه حاول التحدث مع أعضاء الرابطة، للاطمئنان على مكان إقامتهم وطريقة سفرهم إلى مدينة ليبولو، لكنه أشار إلى أنه فوجئ بأسلوب غير لائق في الحديث منهم، مشيرا إلى أن بعضهم كان في حالة سكر.

من جهة أخرى، أكد صبري أن فريق ريكرياتيفو يعد أقوى فرق أنجولا في التوقيت الحالي، حيث يضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب المميزين بجانب طاقم تدريب برتغالي الجنسية، مشيرا إلى أن الفريق سيحاول إرهاق لاعبي الأهلي في الشوط الأول، واستدراجهم للشوط الثاني لمحاولة تسجيل الأهداف.

وشدد صبري على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تسهل من مهمته في لقاء الإياب يوم 19 مارس الجاري بالإسكندرية.