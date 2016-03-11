أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفير مصر في أنجولا يعرب عن استياءه من تصرفات أعضاء «أولتراس أهلاوي»

Google+ Print
سفير مصر في أنجولا يعرب عن استياءه من تصرفات أعضاء «أولتراس أهلاوي» سفير مصر في أنجولا يعرب عن استياءه من تصرفات أعضاء «أولتراس أهلاوي»

أعرب السفير أحمد صبري سفير في أنجولا، عن استياءه البالغ من تصرفات أعضاء رابطة أولتراس أهلاوي المتواجدين حاليا في مدينة “ليبولو” الأنجولية لحضور مباراة الأهلي وريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي.

ويلعب الأهلي غدا السبت مع الفريق الأنجولي في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سافر عشرة أفراد من أعضاء أولتراس أهلاوي إلى أنجولا من أجل مؤازرة وتشجيع الفريق في لقاء الغد.

وقال السفير أحمد صبري، في تصريحاته للوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي اليوم الجمعة – نقلتها كالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجموعة شباب الأولتراس المتواجدين حاليا في أنجولا يصدرون صورة سيئة للغاية عن مصر، بسبب أفعالهم وتصرفاتهم في شوارع مدينة ليبولو.

وأوضح السفير، أنه حاول التحدث مع أعضاء الرابطة، للاطمئنان على مكان إقامتهم وطريقة سفرهم إلى مدينة ليبولو، لكنه أشار إلى أنه فوجئ بأسلوب غير لائق في الحديث منهم، مشيرا إلى أن بعضهم كان في حالة سكر.

من جهة أخرى، أكد صبري أن فريق ريكرياتيفو يعد أقوى فرق أنجولا في التوقيت الحالي، حيث يضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب المميزين بجانب طاقم تدريب برتغالي الجنسية، مشيرا إلى أن الفريق سيحاول إرهاق لاعبي الأهلي في الشوط الأول، واستدراجهم للشوط الثاني لمحاولة تسجيل الأهداف.

وشدد صبري على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تسهل من مهمته في لقاء الإياب يوم 19 مارس الجاري بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية