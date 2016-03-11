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وزير العدل: لا أمانع ذهاب التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى

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وزير العدل: لا أمانع ذهاب التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وزير العدل: لا أمانع ذهاب التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه غير راض عن سير العدالة فى الآن، مضيفًا "من طبيعة الإنسان السوى أن ينشد الكمال، لكن الكمال يجرى أمامك وأنت تلهث وراءه، وينتهى العمر ولا تستطيع أن تحقق الكمال"، لذلك لم تصل العدالة بعد إلى درجة الكمال، ومازال بينها وبين الكمال أميال بعيدة.

وأكد المستشار أحمد الزند، فى تصريحات إعلامية، أنه لا يمانع أن يذهب التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، لكن حال وجود قانون خاص بذلك، مشيرًا إلى أنه أعد مشروع السلطة القضائية عند توليه رئاسة نادى القضاة، وهذا المشروع هو نفسه الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لاسيما أن القانون الجديد يفتح مسئولية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف المستشار أحمد الزند، أن استقالة القاضى تُقبل فورًا، لكن الاستقالة المسببة يُقبل الأخذ والرد فيها، وترجئ للنظر بها بحسب القانون.


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