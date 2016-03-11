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وسائل إعلام إيرانية تنتقد اعتبار الجامعة العربية أن «حزب الله» منظمة إرهابية

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وسائل إعلام إيرانية تنتقد اعتبار الجامعة العربية أن «حزب الله» منظمة إرهابية وسائل إعلام إيرانية تنتقد اعتبار الجامعة العربية أن «حزب الله» منظمة إرهابية

عبارة الجعفري التي جعلت تنسحب من اجتماع الجامعة العربية

انتقدت وسائل إعلام إيرانية قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، الجمعة، قرارا باعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية” .

وذكر موقع قناة العالم الإيرانية، أن هذا القرار أثار -حسب وصفهم- غضبا واسعًا في الشارع العربي الذي اعتبر أنه لايمثلهم، واتهم البعض حكوماته بالعمالة لـ”اسرائيل” وان مثل هكذا قرار يصب في المرتبة الاولى بمصلحة الكيان الاسرائيلي ويستهدف الداخل اللبناني بالمرتبة الثانية -مثلما ذكر الموقع الإيرانى -.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قال خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء الخارجية العرب إن “الحشد الشعبي وحزب الله حفظوا كرامة العرب، ومن يتهمهم بالإرهاب هم الإرهابيون”، ما دفع الوفد السعودي إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع، وفقا لمصدر دبلوماسي رفيع.

يذكر أن مجلس وزراء الداخلية العرب أعلن حزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، واتهموه بـ”زعزعة الاستقرار”، فيما تحفظ العراق على ذلك، كما قررت دول مجلس التعاون اعتبار حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية”.

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