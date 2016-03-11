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أستاذ بطب عين شمس: 92% من ضعاف السمع لا يستخدمون سماعة أذن لارتفاع تكلفتها

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أستاذ بطب عين شمس: 92% من ضعاف السمع لا يستخدمون سماعة أذن لارتفاع تكلفتها أستاذ بطب عين شمس: 92% من ضعاف السمع لا يستخدمون سماعة أذن لارتفاع تكلفتها
كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية عن وجود نحو 32 مليون طفل فى العالم يعانون من ضعف السمع، تمثل إفريقيا الجزء الأكبر منهم بسبب زواج الأقارب.

وقال الدكتور أسامة عبد الحميد، أستاذ طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن 92% من الذين يعانون من ضعف السمع فى لا يستخدمون سماعة الأذن بسبب ارتفاع تكلفتها.

وأشار عبد الحميد إلى وجود أسباب عديدة لضعف السمع أو فقدانه منها العيوب الخلقية والناتجة عن زواج الأقارب، ومنها زيادة التهاب الأذن والتعرض لضجيج مستمر، والحوادث والحمى الشوكية.

جاءت تصريحات الدكتور أسامة عبد الحميد على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام بأحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9 إلى 12 مارس الجارى، تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.

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