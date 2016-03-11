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تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيم «داعش» بالمحور الغربي ببنغازي

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تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيم «داعش» بالمحور الغربي ببنغازي تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيم «داعش» بالمحور الغربي ببنغازي

أرشيفية

تجددت الاشتباكات بين الجيش الليبي وتنظيم “داعش” مساء اليوم، بالمحور الغربي لمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وأكد مصدر عسكري اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش الليبي والوحدات المُساندة ضد تنظيم «داعش» والتشيكلات المُسلحة الموالية له بالمحور الغربي لمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقال المصدر، إن المواجهات تجددت مساء اليوم بمحور جامعة بنغازي- طريق طرابلس التي يُطوقها الجيش الليبي بعد السيطرة على معسكر السابع عشر من فبراير والحي الجامعي.

وأضاف أن المواجهات، لا تزال مُستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بمحور الجامعة، بينما يشهد محوري البحر (قار يونس) ومحيط مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري اشتباكات مُتقطعة.

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