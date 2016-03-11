الإقليمى للمرأة: محافظ الإسكندرية يريد ينقل مكتبه للمركز ليطل على البحر

أرسل المركز الإقليمى لصحة المرأة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تهديدات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وزيارته المفاجئة له خلال الأسبوع الماضى ورغبته فى الحصول على المبنى بمنطقة محطة الرمل مما يهدد نشاط المركز الخاص بصحة المرأة.

وجاء فى نص الاستغاثة "أنه فى يوم الثلاثاء 8 مارس وفى الوقت الذى يحتفل به العالم أجمع باليوم العالمى للمرأة إيمانا بدورها البارز للنهوض بالمجتمع المصرى، يتم حاليا هدم قلعة هى الأبرز فى الإسكندرية، وفوجئنا بزيارة للمحافظ متفقدا أنشطة المركز "كما اعتقدنا" وفوجئنا بإعلانه أنه من الغد سوف يخصص الدور الأول لمكتبه قائلا "يرضيكم أن المحافظ مايكونش مكتبه على البحر".

وكان قد زار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية المركز الأقليمى لصحة المرأة خلال الاسبوع الماضى وأبدى رغبته فى نقل مقره إلى المركز الذى يطل على البحر مباشرة، مما أثار استياء الأطباء والعالمين بالمركز مهددين بالاضراب والاعتصام بالمركز فى حالة تنفيذ هذه التعليمات".

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