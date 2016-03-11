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سامح شكرى يتلقى اتصالاً من جون كيرى لمناقشة الأزمة السورية

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سامح شكرى يتلقى اتصالاً من جون كيرى لمناقشة الأزمة السورية سامح شكرى يتلقى اتصالاً من جون كيرى لمناقشة الأزمة السورية
قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكى "جون كيرى"، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها الأزمة السورية وجهود مبعوث الأمم المتحدة لسوريا فى الإعداد لجولة المفاوضات القادمة بين الأطراف السورية فى جنيف.

وأضاف أبوزيد، بأن الاتصال تناول أيضاً الوضع فى ليبيا والتحديات المرتبطة بتأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث أكد الجانبان على خطورة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه وضرورة الانتهاء فى أسرع وقت من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية.

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