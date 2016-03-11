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بالصور.. عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان

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بالصور.. عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان بالصور.. عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان
أقامت مديرية أمن جنوب سيناء عزاء جماعى لشهداء الشرطة الذين لقوا مصرعهم ليلة أول أمس إثر تصادم الميكروباص الذى كانو يستقلونه بتريلا على طريق أبو إرديس، مما أسفر عن مصرع 16 مجندا من قوة قسم شرطة دهب.

تلقى العزاء اللواء خالد متولى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة والقيادات الأمنية والشيخ إبراهيم سالم، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء وأعضاء مجلس النواب وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات الأمنية، وجمع غفير من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأكد اللواء خالد متولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحادث أليم، وأن من فقدناهم هم أبنائنا من رجال الشرطة حيث وقف زملائهم فى تلقى العزاء تقديرا لهم، فهم تفانوا فى إخلاصهم لخدمة الوطن هذا أقل تقدير لهم فهذا اليوم هو تخليدا لذكراهم.

وأوضح أن الحادث هو حادث مرورى على الطريق ولا يوجد أى شبه فى أن الحادث إرهابى، حيث كلف وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير والشرطة المرورية والمتخصصة وتفقدت مكان الحادث، وسيتم عرض تقرير على وزير الداخلية فإذا كان الطريق يحتاج لرادارات أو علامات إرشادية لعدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى سواء للمجندين أو المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء مجدى موسى مدير الأمن أن حضور أهالى جنوب سيناء للعزاء أبلغ تعبير على التضامن والعلاقة الوطيدة بين الشرطة والشعب، والتى تؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح وذلك لصدق مشاعر المواطنين منذ وقوع الحادث وحتى تلقى العزاء، وقال إننا سائرون فى تقديم الخدمة الأمنية لجنوب سيناء.

فى نفس السياق، حضر العزاء أعضاء مجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان (1)

عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان (2)

عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان (3)

عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان (4)

عزاء رسمى لشهداء الشرطة بسيناء بحضور مدير الأمن ونواب البرلمان (5)


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