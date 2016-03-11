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سرقة منزل النائب البرلمانى أيمن أبو العلا فى أكتوبر

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سرقة منزل النائب البرلمانى أيمن أبو العلا فى أكتوبر سرقة منزل النائب البرلمانى أيمن أبو العلا فى أكتوبر
تعرض منزل النائب البرلمانى أيمن أبو العلا، عن حزب المصريين الأحرار، فى مدينة السادس من أكتوبر للسرقة اليوم الجمعة.

وقالت الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "نهار جديد"، وزوجة النائب البرلمانى، إن منزلهما بمدينة السادس من أكتوبر، تعرض للسرقة، موضحة أن المسروقات تتمثل فى أوراق هامة فقط خاصة بها وبزوجها.

وأضافت أسماء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنهما قاما بإبلاغ قسم شرطة أكتوبر للتحرى عن الواقعة وأشارت قائلة "الحرامى أكيد كان مراقبنا".


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مصر 365

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