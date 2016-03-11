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غدًا.. انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط على مقعد النقيب

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غدًا.. انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط على مقعد النقيب غدًا.. انتخابات نقابة الصيادلة بأسيوط على مقعد النقيب

تنطلق غدا السبت، انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة أسيوط، على مقعد النقيب وذلك خلفا للدكتور محمد خليل ، النقيب السابق الذي توفي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لحادث طريق في شهر نوفمبر الماضي.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف فرغلي، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة صيادلة أسيوط،إن الانتخابات تبدأ منذ التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، ليتم الفرز عقب غلق الصناديق مباشرة، ويتنافس فيها 6 مرشحين .

وأكد الدكتور أشرف فرغلي ،على أن الانتخابات تجري تحت إشراف قضائي كامل،برئاسة المستشار وليد حنفي،من مجلس الدولة،وبمساعدة لجنة الانتخابات، والتي تم تشكيها من مجلس النقابة لتتم عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج في جو من الشفافية والديمقراطية.

ويتنافس على معقد نقيب الصيادلة 6 مرشحين هم: صيادلة”الدكتور البير توفيق كيرلس، والدكتور عبدالعظيم محمد عبدالرحمن، والدكتور علاء عرفات خليفة، والدكتور مقار داود هلال، والدكتور نبيل بسادة سعيد، والدكتور هاني كمال عطية”.

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