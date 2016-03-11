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ضبط عاطل وبحوزته 24 قطعة حشيش بالوادى الجديد‎

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ضبط عاطل وبحوزته 24 قطعة حشيش بالوادى الجديد‎ ضبط عاطل وبحوزته 24 قطعة حشيش بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا ، رئيس مباحث المديرية، يفيد ضبط تاجر حشيش بحي السلخانة بواحة الخارجة .

كشف محضر الواقعة ،ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد قيام عاطل بحيازة مواد مخدرة، والاتجار بها في منطقة السلخانة جنوب مدينة الخارجة ، تم تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل قوة أمنية بقيادة ا مفتش الأمن العام ،و رئيس مباحث قسم الخارجة.

أسفرت عن ضبط ” ح ” مواليد 1996 عاطل ومقيم مدينة الخارجة ،وبحوزته 24 قطعة حشيش كبيرة الحجم ،و هاتف محمول و 70 جنيه ، تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1153 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة ،2016 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .‏

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