وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الأمريكي لبحث الأزمتين السورية والليبية

صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد/ سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء الخميس الموافق 10 مارس الجارى من وزير الخارجية الأمريكى “جون كيرى”، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها الأزمة السورية وجهود مبعوث الأمم المتحدة لسوريا فى الإعداد لجولة المفاوضات القادمة بين الأطراف السورية فى جنيف.

وأضاف أبوزيد، بأن الاتصال تناول أيضاً الوضع فى ليبيا والتحديات المرتبطة بتأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، حيث أكد الجانبان على خطورة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه وضرورة الانتهاء فى أسرع وقت من تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية.