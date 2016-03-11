خبر في الجول - فشل إعارة ثلاثي يد الزمالك إلى قطر.. والدربي في موعده

فشل انتقال ثلاثي الزمالك إلى قطر على سبيل الإعارة للمشاركة مع الجيش القطري في دوري أبطال آسيا.

وكان مقررا إعارة أحمد الأحمر ومحمد ممدوح هاشم وحسن يسري لخوض البطولة من جانب الزمالك، ومحمد إبراهيم من جانب الأهلي مما جعل اتحاد الكرة يدرس تأجيل مباراة الدربي.

ويلعب الزمالك متصدر الدوري مع الأهلي صاحب الترتيب الثالث يوم 18 مارس الجاري.

وعلى ذلك قال حمادة الروبي مدرب حراس الزمالك لـFilGoal.com يوم الجمعة: "فشل نهائيا إعارة لاعبي الزمالك لنادي الجيش القطري بسبب الخوف من تأخر عودتهم للمشاركة في السوبر الإفريقي".

ويلعب الزمالك مع الترجي في تونس في كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية منتصف أبريل المقبل.

وأضاف الروبي "خشينا أن يتأخر عودة نجوم الفريق قبل السوبر ففضلنا الإبقاء عليهم.. ولا توجد مشكلة".

وفي سياق متصل، أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد المصري إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.

وأضاف سعيد عبد المنعم لـFilGoal.com: "انتهى الأمر.. لا نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بعد فشل إعارة لاعبي الزمالك".

وتابع "حتى لو خرج لاعب من الأهلي للإعارة، فلن نؤجل المباراة بسبب لاعب واحد فقط.. ولن نناقش التأجيل مجددا".

وتلعب مباراة القمة يوم الجمعة المقبل، ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 48 نقطة من 16 مباراة، بينما الأهلي 36 نقطة من 14 مباراة.