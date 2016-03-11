برتقالة على الريق.. أفضل طريقة لعلاج الإمساك



>نصائح لعلاج الإمساك أهمها الرياضة والأكل المسهل والمياه الكثيرة

الإمساك وما يترتب عليه من مضاعفات مؤلمة ومرضية شكوى مزعجة، وفى كثير من الحالات يكون هناك سببا واضحا للإصابة به، كالحمل الذى يسبب صعوبة فى التبرز أحيانا، وقلة شرب المياه بشكل عام خلال اليوم، وإهمال التركيز على الخضروات والفاكهة وتناول السلطات المسهلة، وإهمال تناول الأطعمة الغنية بالألياف التى تسهل من التبرز.

ويوضح الدكتور حسن هادى استشارى الجهاز الهضمى، أن الحركة وممارسة الرياضة على الدوام وبشكل منظم حتى وإن كانت بسيطة، كذلك الحفاظ على عادة شرب المياه، وكذلك التركيز على الطعام المسهل، والملين للبطن والسهل الهضم، وأغلب نوعيات الطعام الصحى غير المقلى أو غنى بالدهون لا يسبب الإصابة بالإمساك.

برتقالة فى الصباح لعلاج الإمساك

وينصح الدكتور حسن بتناول برتقالة كاملة يوميا فى الصبح بعد الانتهاء من تناول الإفطار أى بين الإفطار والغذاء، لأنها غنية بشكل كبير بفيتامينات وألياف تسهل الهضم بشدة وتلين البطن، وتسهل الإخراج بالطبع، كما أنها مضادة للأكسدة وتسهل من عمل الأمعاء والجهاز الهضمى بشكل عام، ما يساعد فى علاج الإمساك شريطة الانتظام، وفصوص البرتقال والقشرة البيضاء الموجودة فى اللب، من أهم المكونات التى تسهل الإخراج، لذا لا تعصر البرتقالة ولا تتناولها دون فصوصها.



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