نائب رئيس حزب الوفد : مبادرة حمدين صباحى لـ”بديل مدنى” محاولة لإنشاء حزب سياسى

قال المهندس حسام الخولى ، نائب رئيس حزب الوفد ، أن مبادرة حمدين صباحى لـ ” بديل مدنى ” محاولة لانشاء حزب سياسى .

وتابع الخولى خلال لقائه بالاعلامى تامر أمين ببرنامج ” الحياة اليوم ” ، انه رغم عدم موافقتنا على قانون مجلس النواب الا اننا شاركنا فى الانتخابات ، مؤكدا أن اليسار ممثلين فى مجلس النواب بنسبة معقولة .

وتابع الخولى لدينا مشكلة فرئيس الوزراء عندما قرر مقابلة اعضاء مجلس النواب قابل اعضاء المحافظات وليس الاحزاب .

وأكمل الخولى قبل ان نتحدث عن اى مبادرة لابد ان ننظر للمواطن البسيط الذى يعانى من غلاء الاسعار وغيرها .

وأكد الخولى أنه يعترض على المادة الـ 5 فى المبادرة والخاصة بالاستثمار الاجنبى ، قائلا : ” احنا فى عرض دولار “