تقرير في الجول - ماذا ينتظر بنيتيث مع نيوكاسل.. مواجهات سعيدة وقاسية تقف أمام شرط التعاقد

"هو تحدي. ليس فقط بالنسبة لي ولجهازي المعاون. ولكن لجميع اللاعبين والجماهير والنادي بأكمله".. هكذا بدأ رافائيل بنيتيث حديثه عن مهمته الجديدة مع نيوكاسل. فماذا ينتظر مدرب ريال مدريد السابق؟

عودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي لبنيتيث بعد رحلة إيطالية وإسبانية. ولكن هذه المرة ليست العودة مع ليفربول أو تشيلسي وإنما مع نيوكاسل.

نيوكاسل في موقف لا يُحسد عليه. المركز قبل الأخير بالدوري الإنجليزي والهبوط يهدد النادي الإنجليزي العريق الذي توج بـ4 ألقاب دوري بالمسمى القديم.

أمام بنيتيث، بطولة واحدة فقط وهدف واحد فقط وهو البقاء في الدوري.

10 مواجهات متبقية حاسمة لبنيتيث مع نيوكاسل وإلا "الرحيل".

نعم الرحيل. شبكة سكاي سبورتس البريطانية كشفت وجود شرط في عقد بنيتيث مع نيوكاسل وهو "الرحيل في حالة هبوط الفريق". ومن هنا مصير بنيتيث في الدوري الإنجليزي متوقف على 10 مباريات.

مواجهات سعيدة

إذا كنت تريد البقاء في الدوري فعليك الفوز بالمواجهات المباشرة مع الفرق التي تنافسك على البقاء.

وهو بالتحديد ما سيكون أمام بنيتيث.

ليس مواجهة واحدة أو اثنين، بل 5 مواجهات مباشرة مع المنافسين المباشرين على البقاء.

بالتأكيد مواجهات سعيدة لبنيتيث فتحقيق الفوز يعني البقاء بنسبة كبيرة جدا جدا.

أستون فيلا - نيوكاسل - نوريتش سيتي - سندرلاند - سوانزي - كريستال بالاس. 6 فرق بالترتيب من المركز الأخير وحتى المركز الـ15 تتنافس على البقاء.

بنيتيث سيواجه سندرلاند صاحب المركز الـ17 والذي يتفوق عليه بنقطة واحدة.

نيوكاسل ضد سندرلاند في دربي "الشمس" بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي. الجولة بعد القادمة.

ثم بعدها مباشرة سيحل نيوكاسل ضيفا على نوريتش سيتي. وهو الفريق الذي يجمع نفس عدد نقاط كتيبة بنيتيث. 24 نقطة لكل فريق.

في الجولة الـ34 سوانزي يحل ضيفا على نيوكاسل والهدف للثنائي واحد وهو البقاء. لقاء أخر يمهد طريق بنيتيث للقتال من أجل البقاء.

وقبل نهاية الدوري الإنجليزي ب4 جوالات سيستضيف نيوكاسل كريستال بالاس ثم يرحل بعدها لمواجهة صاحب المركز الأخير أستون فيلا والذي يعد الأقرب للهبوط إذا جمع 16 نقطة فقط حتى الآن.

الفوز في المواجهات المباشرة سيكون بشرة خير سعيد لبنيتيث وسيبقى في الدوري الإنجليزي بنسبة كبيرة للغاية.

مواجهات قاسية

حسم اللقب وحسم المراكز الأوروبية. مباريات قاسية تنتظر نيوكاسل.

بنيتيث قد يتحكم بنسبة ليست بالقليلة في لقب الدوري. وسيتحكم بنسبة كبيرة في مقاعد الدوري الأوروبي.

أولى مباريات نيوكاسل تحت قيادة بنيتيث ستكون يوم الاثنين المقبل أمام المتصدر ليستر سيتي.

مواجهة المتصدر ليستر ليست الوحيدة القاسية فقط لنيوكاسل.

ضد الوصيف توتنام وضد المتنافس الشرس مانشستر سيتي في لقاء مؤجل.

3 مباريات نارية لنيوكاسل ستبدأ أمام ليستر سيتي في الجولة الـ30 من الدوري. وستنتهي في أخر جولتين أمام توتنام ومانشستر سيتي على التوالي وخارج ملعبه.

ليفربول يسعى للتمثيل أوروبي الموسم المقبل. نفس الحال بالنسبة لساوثامبتون والذي يقاتل أيضا من أجل الدوري الأوروبي.

ضد ليفربول في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود. قبلها أيضا يرحل الفريق إلى سانت ميريز لمواجهة ساوثامبتون.

مواجهات قاسية تنتظر مهمة بنيتيث مع نيوكاسل والذي لعب 254 مباراة في الدوري الإنجليزي ونجح في تحقيق الفوز في 141 مباراة وخسر 52 وتعادل 61 بنسبة فوز 56%.

وفيما يلي كل مواجهات نيوكاسل المتبقية بالترتيب في الدوري الإنجليزي.

الجولة الـ30 - يوم الاثنين - 14 مارس - ليستر سيتي ضد نيوكاسل.

الجولة الـ31 - يوم الأحد - 20 مارس - نيوكاسل ضد سندرلاند.

الجولة الـ32 - يوم السبت - 2 أبريل - نوريتش سيتي ضد نيوكاسل.

الجولة الـ33 - يوم السبت - 9 أبريل - ساوثامبتون ضد نيوكاسل.

الجولة الـ34 - يوم السبت - 16 أبريل - نيوكاسل ضد سوانزي.

الجولة الـ35 - يوم السبت - 23 أبريل - ليفربول ضد نيوكاسل.

الجولة الـ36 - يوم السبت - 30 أبريل - نيوكاسل ضد كريستال بالاس.

الجولة الـ37 - يوم السبت - 7 مايو - أستون فيلا ضد نيوكاسل.

الجولة الـ38 - يوم السبت - 15 مايو - نيوكاسل ضد توتنام.

لقاء مؤجل من الجولة الـ27 أمام مانسشتر سيتي.

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