' فان جال مجرد مُهرج '

شن المدرب الهولندي والمدير الفني السابق لأياكس أمستردام وأيندهوفن ويم كيفت أن نظيره في مانشستر يونايتد لويس فان جال لا يمكن الدفاع عنه ضد الانتقادات التي يتعرض لها حاليا.

ويعيش يونايتد فترة سيئة تحت قيادة فان جال إذ أنه يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي وقد يفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهُزم أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بهدفين مقابل لا شيء.

وتحدث ويم كيفت لـ"RTL7" قائلا:"فان جال أصبح مجرد مُهرج".

وأضاف"هو يعقد ست مؤتمرات صحفية في الأسبوع لأنه أصبح مدمنا للانتباه والشهر".

وأكمل"هو أيضا يعتقد إنه يبلي بلاءا حسنا مع يونايتد".

وشدد المدرب الهولندي على أنه لو كان ديفيد مويس مكان فان جال حاليا لكان فقد منصبه سريعا بسبب سوء النتائج".

وأردف"إذا لم ينهي فان جال الموسم بطريقة جيدة، فإنه لا يمكن الدفاع عنه حينها".