أخبار اليمن اليوم... مقتل زعيم "داعش" فى تعز

تداولت أخبار اليمن اليوم عدد من الأخبار المهمة، ففى البداية جاء فى اخبار اليمن اليوم أنه أفاد مصدر عسكرى يمنى بأن القيادى الإرهابى فى تنظيم داعش عبد المعتز التونسى استهدف بغارة جوية يمنية اليوم وقتل مع جماعته الإرهابية جنوب غرب اليمن.

وفى تصريح خاص لوكالة أنباء فارس، قال العقيد هارون الفتحى، إن التونسى أصيب بغارة جوية واستهدف موكبه من قبل قوات الجيش اليمنى فى محافظة تعز، مبينا أن الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية كداعش وجماعة القاعدة يتعاملون علنا مع قوات السعودية والإماراتية فى البلاد.

وكشف المصدر أن المعلومات الاستخبارية تؤكد بأن الارهابيين يريدون إشعال الحرب الأهلية فى محافظة تعز من بعد محافظة عدن جنوبى البلاد، مؤكدا أن التونسى يعد من كبار قادة العسكريين فى تنظيم داعش فى اليمن.

أخبار اليمن اليوم

>وجاء فى أخبار اليمن اليوم أنه أكد مجلس جامعة الدول العربية، فى اختتام دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وبمشاركة اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى، استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وجدد المجلس تأكيده أن أى مفاوضات لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.

وأعرب المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن أسماعيل ولد الشيخ؛ للدعوة لمشاورات سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والقرارات ذات الصلة استكمال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى.

أخبار اليمن اليوم

>أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى الجمعة 11 مارس/آذار أنها تمكنت بشكل جزئى من فك الحصار الذى يفرضه الحوثيون منذ شهور على مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وأوضحت مصادر حكومية أن القوات سيطرت على معسكر اللواء خمسة وثلاثين، واستعادت السيطرة على مطار المدينة القديم، كما حققت تقدما فى معبرى الدحى وحبيل سلمان فى محيط جامعة تعز.

واستعادت القوات الحكومية بدعم من طيران التحالف العربى بقيادة سعودية مواقع هامة فى الضواحى الغربية والجنوبية لتعز، وأعادت فتح محاور طرقات أغلقها الحوثيون منذ تسعة أشهر"، حسبما قاله محافظ تعز على المعمرى المقيم فى المنفى فى السعودية لوكالة فرانس برس.

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